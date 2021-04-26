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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Індійський штам зафіксований уже в семи країнах Європи – епідеміолог

Коронавирус

Коронавірус захопив уже всі території на Землі, приріст захворюваності спостерігається на Мальдівах і в інших острівних країнах, особливо Південноазійських. У світі з’являються все нові і нові штами коронавірусу. До бразильського і південноафриканського додався  індійський.

 – Зараз суттєвий приріст зараження дають Індія, Непал, острівні країни південної Азії, – сказала на прес-конференції епідеміолог, професор Наталія Виноград. –  Індійський штам дав за минулий тиждень 67% зростання. На 90% виросла летальність від нього.

Занепокоєння викликає той факт, що в країнах Європи багато студентів з Індії, тому розповсюдженість його уже почалася. За словами епідеміолога, індійський штам уже з’явився в сімох європейських країнах.

 – Є великий ризик і для України, – підкреслила Наталія Виноград. – Де після удару британського штаму знову можемо мати приріст захворюваності.

Окрім того, напруженою залишається ситуація в Африці, де теж з’являються нові мутації коронавірусу.

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– Враховуючи, що в Африканських країнах є наші військові, миротворці, які через певний час поїдуть на ротацію, ми маємо ризик розповсюдження і тих нових штамів у нас в Україні, – сказала Наталія Виноград.

Але є і позитивні новини: деякі країни змогли стабілізувати ситуацію з коронавірусом. Такі як Ізраїль і Китай.

– Китай, звідки все і почалося, на минулому тижні мав нульовий рівень захворюваності і нульову летальність, – підкреслила Наталія Виноград.

Відомо, що британський штам, який нещодавно підняв нову хвилю захворюваності, агресивніший та довше лікується.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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