У Казахстані розробили вакцину власного виробництва. А 26 квітня міністр охорони здоров’я Олексій Цой вже вакцинувався препаратом QazVac проти коронавірусу у прямому ефірі.

Розробкою препарату займались вчені з Державного науково-дослідного інституту. 50 тис. доз вакцини вже розподілили країною.

Водночас Цой після першого щеплення почувається добре. За його словами, уряд проводить переговори з Туреччиною щодо виробництва майбутніх партій вакцини.

Речовина QazCovid-in – це інактивована вакцина, яка зроблена на основі SARS-CoV-2. Препарат вводять двічі з інтервалом у 21 день.

Нині науковці проводять третій етап випробувань. Загалом 3 244 добровольці взяли участь під час досліджень вакцини.

У майбутньому виробництво препарату поетапно збільшать до 500 – 600 тис. доз на місяць.

Вакцинація в Україні

У дев’яти регіонах України за останню добу, 25 квітня, жодна людина не отримала дозу вакцини проти коронавірусу. За добу прищепилися 1 114 людей.

Жодного щеплення не зробили у Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Чернігівській областях та місті Києві.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: MedicalXpress