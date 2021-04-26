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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Коли чекати четверту хвилю і хто має боятися ускладнень: Covid-новини 26 квітня

коронавірус, карантин

Нові регіони у жовтій зоні, ірландське дослідження і поширення інфекції світом – Факти ICTV готові розповісти вам найважливіші новини про коронавірус за 26 квітня.

Четверта хвиля Covid-19, яка може накрити Україну восени, буде нелегкою, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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За словами Радуцького, про складність четвертої хвилі кажуть вчені по всьому світі.

Відсьогодні Львів виходить із червоного рівня адаптивного карантину та потрапляє у жовтий, таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС.

Напередодні із червоної зони вийшла також Одеська область, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд не буде змінювати модель адаптивного карантину до травневих свят.

– Наближаються важливі для українців свята, і важливо, щоб радість від їх святкування не затьмарило зростання захворюваності. Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину, оскільки він демонструє свою дієвість, – розповів Шмигаль.

За останню добу у дев’яти регіонах України не зробили жодного щеплення від коронавірусу.

Не вакцинували людей у Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Чернігівській областях та місті Києві, повідомив у соцмережах міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Коронавірус в світі

Громадянам США, які пройшли повний курс вакцинації від Covid-19, можуть дозволити вільно подорожувати країнами ЄС.

Єврокомісія планує дозволити поїздки вже цього літа.

Уряд Індії вимагає популярні соціальні мережі видалити дописи, у яких критикуються дії влади щодо боротьби з коронавірусом.

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Вимога здебільшого стосується постів, які належать опозиційним політикам.

Ірландське дослідження свідчить про те, що найбільше важка форма Covid-19 може загрожувати людям з хронічними захворюваннями серця, невралгічними захворюваннями, хронічними захворюваннями нирок та онкологічними захворюваннями.

У експерименті взяли участь 20 тис. пацієнтів, які мали хронічні захворювання, пов’язані з наслідками від коронавірусу.

Кількість хворих на коронавірус

За даними університету Хопкінса, кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 146 млн 836 тис. 524 особи, а померли від інфекції вже понад 3 млн людей.

Більше про коронавірусну інфекцію читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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