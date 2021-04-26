Нові регіони у жовтій зоні, ірландське дослідження і поширення інфекції світом – Факти ICTV готові розповісти вам найважливіші новини про коронавірус за 26 квітня.

Четверта хвиля Covid-19, яка може накрити Україну восени, буде нелегкою, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За словами Радуцького, про складність четвертої хвилі кажуть вчені по всьому світі.

Відсьогодні Львів виходить із червоного рівня адаптивного карантину та потрапляє у жовтий, таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС.

Напередодні із червоної зони вийшла також Одеська область, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд не буде змінювати модель адаптивного карантину до травневих свят.

– Наближаються важливі для українців свята, і важливо, щоб радість від їх святкування не затьмарило зростання захворюваності. Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину, оскільки він демонструє свою дієвість, – розповів Шмигаль.

За останню добу у дев’яти регіонах України не зробили жодного щеплення від коронавірусу.

Не вакцинували людей у Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Чернігівській областях та місті Києві, повідомив у соцмережах міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Коронавірус в світі

Громадянам США, які пройшли повний курс вакцинації від Covid-19, можуть дозволити вільно подорожувати країнами ЄС.

Єврокомісія планує дозволити поїздки вже цього літа.

Уряд Індії вимагає популярні соціальні мережі видалити дописи, у яких критикуються дії влади щодо боротьби з коронавірусом.

Вимога здебільшого стосується постів, які належать опозиційним політикам.

Ірландське дослідження свідчить про те, що найбільше важка форма Covid-19 може загрожувати людям з хронічними захворюваннями серця, невралгічними захворюваннями, хронічними захворюваннями нирок та онкологічними захворюваннями.

У експерименті взяли участь 20 тис. пацієнтів, які мали хронічні захворювання, пов’язані з наслідками від коронавірусу.

Кількість хворих на коронавірус

За даними університету Хопкінса, кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 146 млн 836 тис. 524 особи, а померли від інфекції вже понад 3 млн людей.

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