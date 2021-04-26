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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Коли індійський штам коронавірусу з’явиться в Україні – прогноз епідеміолога

дівчина у масці

Індійський штам коронавірусу з’явиться на території України наприкінці травня.

Такий прогноз озвучив очільник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, лікар-епідеміолог Олег Рубан в ефірі одного з українських телеканалів.

– В Індії, у Туреччині реєструється індійський штам – новий збудник, який у нас також буде наприкінці травня. Бо люди повернуться з відпусток саме з цих країн. Новий штам фактично вирує у цих країнах, і є великий показник летальності й інфікування, – наголосив Олег Рубан.

Водночас, за його словами, після святування Великодня в Україні варто очікувати зростання темпів поширення коронавірусу.

Індійський штам

У світі зафіксували поширення нового штаму коронавірусу, його назвали індійським.

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Нині він уже спровокував спалах захворюваності в Індії, Непалі.

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Джерело: Україна 24

Фото: Pexels

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