Індійський штам коронавірусу з’явиться на території України наприкінці травня.

Такий прогноз озвучив очільник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, лікар-епідеміолог Олег Рубан в ефірі одного з українських телеканалів.

– В Індії, у Туреччині реєструється індійський штам – новий збудник, який у нас також буде наприкінці травня. Бо люди повернуться з відпусток саме з цих країн. Новий штам фактично вирує у цих країнах, і є великий показник летальності й інфікування, – наголосив Олег Рубан.

Водночас, за його словами, після святування Великодня в Україні варто очікувати зростання темпів поширення коронавірусу.

Індійський штам

У світі зафіксували поширення нового штаму коронавірусу, його назвали індійським.

Нині він уже спровокував спалах захворюваності в Індії, Непалі.

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