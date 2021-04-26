Вакцина проти коронавірусу AstraZeneca, що виготовлена у Південній Кореї, і Covishield – взаємозамінні.

– Astra Zeneca SkBio виготовлена за тією ж технологією, що й індійська вакцина Covishield, – сказав на прес-конференції лікар-інфекціоніст, дитячий імунолог Федір Лапій. – Вона отримала дозвіл Всесвітньої організації охорони здоров’я для екстреного застосування.

Ті, хто вакцинувався перший раз Covishield, отримають другу дозу вакцини – AstraZeneca.

Обидві вакцини векторні, тобто однотипні, а значить, можуть замінити одна одну. Схема застосування вакцин однакова: дві дози вводять з інтервалом у 4-12 тижнів.

Відомо, що діюча речовина вакцини AstraZeneca SkBio – модифікований аденовірус, який містить специфічний білок коронавірусу. Він і викликає в організмі людини імунну відповідь на Covid-19. Ефективність цієї вакцини – від 63%.

В Україні випустили довідник з вакцинації. Він знадобиться як лікарям, так і пересічним громадянам. У ньому висвітлені всі питання, які найчастіше виникають при вакцинації.