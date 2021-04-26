Станом на ранок 26 квітня коронавірус у Києві виявили ще в 256 осіб. Загалом у столиці підтвердили 191 751 випадків хвороби.

Загалом протягом доби 26 квітня від вірусу померла 21 людина (загалом – 4 466). Змогли подолати коронавірус 242 осіб, загалом – 120 044.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: