Дослідники з Турського університету у Франції протягом кількох місяців працювали над розробкою назальної вакцини проти Covid-19.

Вона проста у використанні, зберіганні, а також більш ефективна, ніж внутрішньом’язові вакцини.

Досліди на тваринах вже дали обнадійливі результати. Почалися обговорення щодо проведення випробувань на людях в кінці 2021 року – на початку 2022 року.

Назальна вакцина – це не розпилювач в ніс, який використовують люди при лікуванні нежитю. Це шприц, але без голки. І з його допомогою медики будуть вводити ліки в кожну ніздрю. Відсутність голки є “бонусом”, якщо виникне необхідність вакцинувати дітей та підлітків.

Крім того, перевага назальної вакцини в тому, що її можна зберігати кілька років в холодильнику при +4 градусах і кілька місяців при +20 градусах.

Назальна вакцина може бути доступна в кінці 2022 року або на початку 2023 року разом з іншими вакцинами, які застосовуються внутрішньом’язово.

– Це буде додаткова зброя для боротьби з цим вірусом, поряд з іншими вакцинами, які вже існують і знаходяться в розробці, – заявила професор протиінфекційної імунології Ізабель Дімье-Пуассон.

У зв’язку з критичною ситуацією з Covid-19 в Індії влада Нідерландів прийняла рішення ввести заборону на всі пасажирські авіарейси з цієї країни.

Джерело: France Bleu