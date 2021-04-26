У зв’язку з критичною ситуацією з Covid-19 в Індії влада Нідерландів прийняла рішення ввести заборону на всі пасажирські авіарейси з цієї країни.
Як наголошується в заяві уряду, авіаперельоти буду припинені для того, аби запобігти поширенню нових штамів коронавірусу в Нідерландах.
– За рішенням кабінету міністрів заборона вступає в силу 26 квітня о 18:00. Рішення не поширюється на медичний персонал та вантажні рейси, – зазначено в документі.
Попередньо заборона буде діяти до 1 травня. Знята вона може бути і раніше за умови поліпшення епідеміологічної ситуації.
Також Нідерланди закрили пасажирське авіасполучення з ПАР і низкою країн Центральної і Південної Америки, в тому числі з Аргентиною, Бразилією, Чилі, Венесуелою.
У Нідерландах змінили вимоги для українців, які хочуть потрапити до країни. Вони стосуються правил проходження тестування на коронавірус.
Джерело: Government of the Netherlands