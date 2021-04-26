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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Нова партія вакцини AstraZeneca та Pfizer вже в Одесі

Нова партія вакцини AstraZeneca та Pfizer вже в Одесі

На регіональний склад вакцин в Одесі прибула друга партія вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech у кількості 1 170 доз, а також 14 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio (Південна Корея).

Comirnaty буде використана для щеплення співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби.

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А з 28 по 30 квітня вакциною AstraZeneca-SKBio щеплюватимуть людей віком від 65 років у 72 тимчасових стаціонарних пунктах Одещини.

– Попередньо до списків на вакцинацію уже записано 7 тисяч осіб цієї вікової категорії, – йдеться в повідомленні Одеського обласного центру громадського здоров’я.

Частина партії AstraZeneca-SKBio буде використана у кінці травня для введення других доз тим, хто отримав щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield) у кінці лютого 2021 року.

Назальна вакцина від Covid-19 пройшла перші випробування у Франції. Вона проста у використанні, зберіганні, а також більш ефективна, ніж внутрішньом’язові вакцини.

Джерело: Одеський обласний центр громадського здоров’я

Фото: Pixabay

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