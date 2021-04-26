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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Нове дослідження в Ірландії: кому загрожує важка форма Covid-19

коронавирус, коронавірус, пандемія, пандемия, вакцина, вакцинация, вакцинація

В Ірландії провели національне дослідження, в якому взяли участь 20 тис. пацієнтів.

Були виявлені хронічні захворювання, які пов’язані з більш важкими наслідками від Covid-19.

Більшою мірою важка форма Covid-19 може загрожувати людям з хронічними захворюваннями серця, невралгічними захворюваннями, хронічними захворюваннями нирок та онкологічним захворюваннями.

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Пацієнти, які страждають на ожиріння з медичної точки зору, з індексом маси тіла 40 або більше, також піддавалися більш високому ризику отримати важкі ускладнення в результаті інфікування коронавірусом.

Назальна вакцина від Covid-19 пройшла перші випробування у Франції. Вона проста у використанні, зберіганні, а також більш ефективна, ніж внутрішньом’язові вакцини.

Джерело: RTÉ Ireland’s National Television

Фото: Pexels

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