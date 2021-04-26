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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Одеські санаторії прийматимуть на реабілітацію пацієнтів після Covid-19

Одеські санаторії прийматимуть на реабілітацію пацієнтів після Covid-19

У клінічному санаторії ім. Горького в Одесі вже готові 150 ліжок для реабілітації пацієнтів з наслідками коронавірусної хвороби.

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Як заявила глава міського департаменту охорони здоров’я Олена Якименко, фахівці відзначають, що при наданні медичної допомоги пацієнтам, які перенесли гостру респіраторну хворобу Covid-19, не менш важливим є питання лікування наслідків недуги.

– За протоколом визначено так званий “постковідний” синдром, який проявляється різноманітною симптоматикою і розвивається практично у всіх пацієнтів, які перенесли Covid-19, – підкреслила вона.

Також Якименко відзначила, що в зв’язку з варіативністю симптомів, після стаціонарного лікування, синдром вимагає комплексного підходу, який включає в себе медикаментозну, медико-психологічну допомогу та реабілітаційну службу.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов пояснив, як потрапити у програму реабілітації після Covid-19.

Джерело: odessa.online

Фото: Pixabay

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