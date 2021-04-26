Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов не виключає появи в Україні індійського штаму Covid-19. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів. За словами глави МОЗ, індійський штам можуть зафіксувати і в Україні вже після великодніх і травневих свят. Саме на цей період очікується сплеск захворюваності.

Про індійський штам коронавірусу Фактам ICTV розповів український мікробіолог і вірусолог, кандидат біологічних наук Данило Алексєєнко.

– Завдяки нещодавно виявленому в індійському штаті Західна Бенгалія новому варіанту Covid-19 ми дізналися, що коронавіруси можуть мати так звану подвійну мутацію, – зазначає Данило Алексєєнко. – Це означає, що, модифікуючись, коронавірус проникає в клітини й, образно кажучи, намагається обійти імунну систему і збільшити ризики відхилення організму від імунної відповіді. Скажу більше, вже зареєстровано коронавірус із потрійною мутацією.

Зазначимо також, що індійський штам Covid-19 зафіксовано в США, а також в Чехії та Швейцарії.

Що ж стосується авіасполучення між Україною і Індією, то згідно інформації ресурсу Skyscanner, на даний час туристичне відвідування Індії заборонено.

Крім того, Факти ICTV дізналися, що за минулу добу одразу дев’ять областей України не зробили жодного щеплення.