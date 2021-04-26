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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Після Великодня може бути нова хвиля Covid-19 – Зеленський

лікарня, коронавірус

Після великодніх свят в Україні може погіршитися ситуація із захворюваністю на Covid-19. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу під час візиту на Чорнобильську АЕС.

Він закликав керівників релігійних громад звернутися до людей із закликом дотримуватися карантинних обмежень, щоб запобігти поширенню Covid-19.

– Ми бачимо великодні кадри, там, де дуже багато людей, де вже черги до церкви стоять. Мені здається, через коронавірус у нас може бути ще одна хвиля. Ось де є проблема, — сказав президент.

За минулу добу в Україні зафіксували зниження показника захворюваності у країні. Так, станом на 26 квітня виявили 5 062 нових випадки.

Карантин в Україні

Станом на 26 квітня 2021 року у 10 областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли місто Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька й Чернігівська області.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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