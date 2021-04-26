Ризик тромбозу від самої коронавірусної хвороби набагато вищий, ніж від вакцини.

Про це заявила біологиня Ольга Маслова в ефірі Громадського радіо.

Тобто, якщо людина захворіє, то в неї буде ризик тромбозу значно вищий, ніж якби вона вакцинувалась. Якщо брати більш побутове порівняння, цей ризик нижчий, ніж у протизаплідних пігулок, які приймає дуже велика кількість людей на планеті і навіть інколи не консультуючись з лікарем, – сказала вона.

Також Маслова додала, що є певний прошарок не дуже якісних лікарів, які самі починають наганяти сумніви, варто вакцинуватись чи ні.

І от з цим також всередині медичної спільноти треба боротись, говорити про те, що в нас стратегічна мета — більше позитивної інформації на цю тему давати, – певна вона.

Наостанок біологиня додала, що через поширення неправдивої інформації про щеплення почали повертатися хвороби, які людство вже давно здолало.

На склад вакцин в Одесі прибула друга партія вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech у кількості 1 170 доз, а також 14 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio (Південна Корея).