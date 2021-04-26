PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Ризик тромбозу від Covid-19 набагато вищий, ніж від вакцини – біолог

Ризик тромбозу від Covid-19 набагато вищий, ніж від вакцини – біолог

Ризик тромбозу від самої коронавірусної хвороби набагато вищий, ніж від вакцини.

Про це заявила біологиня Ольга Маслова в ефірі Громадського радіо.

Тобто, якщо людина захворіє, то в неї буде ризик тромбозу значно вищий, ніж якби вона вакцинувалась. Якщо брати більш побутове порівняння, цей ризик нижчий, ніж у протизаплідних пігулок, які приймає дуже велика кількість людей на планеті і навіть інколи не консультуючись з лікарем, – сказала вона.

Також Маслова додала, що є певний прошарок не дуже якісних лікарів, які самі починають наганяти сумніви, варто вакцинуватись чи ні.

І от з цим також всередині медичної спільноти треба боротись, говорити про те, що в нас стратегічна мета — більше позитивної інформації на цю тему давати, – певна вона.

Читайте
Тромбоз після Covid-19 виникає у вісім разів частіше, ніж після щеплення - учені

Наостанок біологиня додала, що через поширення неправдивої інформації про щеплення почали повертатися хвороби, які людство вже давно здолало.

На склад вакцин в Одесі прибула друга партія вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech у кількості 1 170 доз, а також 14 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio (Південна Корея).

Джерело: Громадське

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка