У Києві скажена лисиця покусала жінку

У Голосіївському районі столиці лисиця зі сказом покусала жінку, повідомили у Головному управлінні ДСНС Києва.

17 квітня скажена тварина заховалась на подвір’ї будинку під дошками і вкусила жінку, яка проходила повз них. Після цього лисиця втекла.

Жінку доправили до лікарні, а 19 квітня у відділ по боротьбі зі сказом тварин доставили труп лисиці.

Об’єднання ветеринарної медицини Києва повідомило, що при дослідження було виявлено свічення, характерне для сказу тварин.

У ДСНС звернули увагу на те, що Київ оточений з усіх боків лісопарковими зонами, які мають численні резервуари збудника сказу.

– Профілактичні рекомендації прості – не пропускати щеплення домашнім улюбленцям, – наголосили у ДСНС.

Сказ тварин у Києві

У березні 2021 року у столиці, на території Дарницького та Святошинського районів, оголосили карантин через сказ, від якого загинули цуценя і лисиця, повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби міста Києва.

Мешканець Осокорків з’їздив зі своїми цуценятами у Вінницьку область, а після повернення один собака почав кусатися та поводити себе агрессивно.

Лікарі порекомендували ізолювати тварину, але через три дні цуценя померло від сказу, а господарю призначили лікування.