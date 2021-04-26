У Києві за тиждень захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 21,5%. Рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 33,7%.

Так, в столиці за 16-й тиждень поточного року зареєстрували 14 749 хворих на грип та ГРВІ.

Спад захворюваності відбувся за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Дітей захворіло – 3 032 (зниження на 24,7%), дорослих – 11 717 осіб (зниження на 20,6%).

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Серед усіх захворілих відсоток дітей становить 20,6%.

До медичних установ Києва за 16-й тиждень госпіталізували 961 особу, з них 42 дитини.

Грип та ГРВІ в Україні

З початку епідемічного сезону 28 вересня 2020 року і до 28 лютого 2021 року 8,8% населення України вже перехворіло на грип та ГРВІ. За цей час госпіталізували 73 424 особи, серед яких майже третина дітей. Також від грипу вакцинувалися 191 289 осіб.