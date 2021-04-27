Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів про роботу над створенням української вакцини проти коронавірусу.

Про це він повідомив в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.

– У нас є два кандидати на вакцину. Останнє – це те, з чим ми ходили до президента 22 жовтня… Вони проводять відповідні наукові розробки, уже досягли стабілізації лікарської форми, проходять усі доклінічні фази для того, щоб перейти на клінічну фазу, – зазначив Максим Степанов.

Крім того, є ще одне напрацювання.

– У нас ще є одна наукова розробка. Там інший формат, ми теж вважаємо, що це може бути кандидат на вакцину, – додав він.

Вакцинація в Україні

З кінця лютого в Україні триває вакцинація проти коронавірусу.

Її проводять речовинами іноземного виробництва.

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