PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

У нас є два кандидати – Степанов про створення української Covid-вакцини

вакцина

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів про роботу над створенням української вакцини проти коронавірусу.

Про це він повідомив в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.

– У нас є два кандидати на вакцину. Останнє – це те, з чим ми ходили до президента 22 жовтня… Вони проводять відповідні наукові розробки, уже досягли стабілізації лікарської форми, проходять усі доклінічні фази для того, щоб перейти на клінічну фазу, – зазначив Максим Степанов.

Крім того, є ще одне напрацювання.

– У нас ще є одна наукова розробка. Там інший формат, ми теж вважаємо, що це може бути кандидат на вакцину, – додав він.

Читайте
Через коронавірус постраждали інші кампанії з вакцинації - ВООЗ

Вакцинація в Україні

З кінця лютого в Україні триває вакцинація проти коронавірусу.

Її проводять речовинами іноземного виробництва.

Більше новин про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Свобода слова

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка