В Україні 1,6 млн осіб лікуються від наслідків Чорнобильської катастрофи. Аварія на атомній електростанції сталася рівно 35 років тому.

– Для нас Чорнобиль – це не історична подія, це не сумна дата календаря, це рана, що не заживе. Чорнобиль для нас – це десятки тисяч людей, у яких зламані долі, які залишили рідні домівки і зазнали величезної психологічної травми, – розповіла на брифінгу 26 квітня заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Вона додала, що станом на початок 2021 року кількість постраждалих унаслідок катастрофи на ЧАЕС, які перебувають під наглядом у медичних закладах, становить 1,6 млн осіб. У це число входять 317 тис. дітей.

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Дані держреєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, свідчать про 2,5 млн постраждалих станом на 1 квітня 2021 року.

Аварія на Чорнобильській АЕС

Сьогодні виповнилося 35 років з моменту найбільшої техногенної катастрофи в історії людства – аварії на Чорнобильській АЕС.

Ліквідацією аварії займалися близько 240 тис. осіб. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки – понад 600 тис. осіб. Близько 10% з них померли, ще 150 тис. стали інвалідами.