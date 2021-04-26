Міністерство охорони здоров’я розробило регламент щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії. Відповідний наказ №408 зареєстрували 16 квітня 2021 року у Міністерстві юстиції.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у соціальних мережах. За його словами, трагедія на Чорнобильській АЕС 35 років тому та Covid-19 сьогодні показують важливість готовності до катаклізмів.

– Під час радіаційних аварій на ядерних установках може відбуватись викид радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище та значних кількостей радіоактивних ізотопів йоду. Для того, щоб зменшити або відвернути радіаційне опромінення щитоподібної залози під час таких аварій МОЗ розробило Регламент щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії, – зазначив він.

Ляшко стверджує, що йодна профілактика належить до термінових заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу ранньої фази радіаційної аварії. Вона полягає в застосуванні препаратів стабільного йоду впродовж перших шести годин після поглинання радіоактивних ізотопів йоду щитоподібною залозою.