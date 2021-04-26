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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Україні з’явився регламент йодної профілактики у разі радіаційної аварії

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Міністерство охорони здоров’я розробило регламент щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії. Відповідний наказ №408 зареєстрували 16 квітня 2021 року у Міністерстві юстиції.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у соціальних мережах. За його словами, трагедія на Чорнобильській АЕС 35 років тому та Covid-19 сьогодні показують важливість готовності до катаклізмів.

– Під час радіаційних аварій на ядерних установках може відбуватись викид радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище та значних кількостей радіоактивних ізотопів йоду.

Для того, щоб зменшити або відвернути радіаційне опромінення щитоподібної залози під час таких аварій МОЗ розробило Регламент щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії, – зазначив він.

Ляшко стверджує, що йодна профілактика належить до термінових заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу ранньої фази радіаційної аварії. Вона полягає в застосуванні препаратів стабільного йоду впродовж перших шести годин після поглинання радіоактивних ізотопів йоду щитоподібною залозою.

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У регламенті пояснили, чому йод потрібно застосовувати саме протягом шести годин, коли знижується ефективність йодної профілактики, який саме механізм захисту працює і в чому він полягає, а також пояснює, як забезпечити доступність до препаратів стабільного йоду.

35 років тому в ніч на 26 квітня за декілька кілометрів від міста Прип’ять Київської області вибухнув реактор четвертого енергоблока на Чорнобильській атомній електростанції. Це стало найбільшою техногенною катастрофою за історію всього людства.

У ліквідації наслідків аварії взяли участь близько 240 тис. людей. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки – понад 600 тис. Близько 10% померли, 150 тис. стали інвалідами.

Джерело: Віктор Ляшко 

Фото: Depositphotos

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