5 062 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 221 дитина та 54 медпрацівники.

Коронавірус в Україні

Для порівняння станом на 25 квітня в Україні виявлено 7 930 нових випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 688 осіб, одужали 6 574 людини, не змогли подолати хворобу 231 українець.

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