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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Вакцинованим туристам відкрили в’їзд на Кіпр без обмежень

Вакцинованим туристам відкрили в’їзд на Кіпр без обмежень

Для всіх іноземних туристів, які повністю завершили вакцинацію від Covid-19, з 10 травня відкривається Кіпр.

– Ми повідомимо наших партнерів приблизно у 65 країнах, що з 10 травня ми допоможемо мандрівникам, які завершили свою програму вакцинації, прибути на Кіпр без негативного тесту на Covid-19 і без карантину, навіть якщо вони будуть контактувати з підтвердженим випадком коронавірусу, – сказав міністр туризму Савваса Пердіоса.

Протокол про поїздки стосується країн-членів ЄС, країн Європейської економічної зони.

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Також це стосується і країн, що не входять в ЄС, таких як Велика Британія, Канада, Білорусь, Єгипет, Грузія, Ізраїль.

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Джерело: Cyprus News Agency

Фото: Pixabay

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