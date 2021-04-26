Для всіх іноземних туристів, які повністю завершили вакцинацію від Covid-19, з 10 травня відкривається Кіпр.

– Ми повідомимо наших партнерів приблизно у 65 країнах, що з 10 травня ми допоможемо мандрівникам, які завершили свою програму вакцинації, прибути на Кіпр без негативного тесту на Covid-19 і без карантину, навіть якщо вони будуть контактувати з підтвердженим випадком коронавірусу, – сказав міністр туризму Савваса Пердіоса.

Протокол про поїздки стосується країн-членів ЄС, країн Європейської економічної зони.

Також це стосується і країн, що не входять в ЄС, таких як Велика Британія, Канада, Білорусь, Єгипет, Грузія, Ізраїль.

Факти ICTV дізнались, куди рекомендують подорожувати туроператори на травневі свята.

Джерело: Cyprus News Agency