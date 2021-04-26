Що провокує розширення вен
- спадковість – вроджена відсутність пружності стінок вен через дефіцит колагену
- вагітність – збільшення кількості прогестерону в крові робить стінки вен більш м’якими, в цей період ризик придбати варикозне розширення збільшується в рази
- надмірна вага і ожиріння
- регулярне використання високих каблуків (більше 5 см)
- довге стояння на одному місці (перукарі, продавці, кухарі)
- багатогодинне сидіння (офісні працівники)
Як не пропустити перші ознаки
Найперший дзвіночок – поява на ногах судинних зірочок і / або сіточок (відповідно до телеангіоекстазіі і ретикулярного варикозу). І це не косметичний дефект, який можна підправити. Це – початок хвороби!
Далі більше. Все частіше з’являється відчуття тяжкості в ногах після довго сидіння або стояння. Але варто тільки встати і змусити рухатися скелетні м’язи, як ті, в свою чергу, починають розганяти кров венами і стає легше.
Набряклість ніг – також один із симптомів варикозу. Це видно за слідами від гумок шкарпеток, зусиллю, яке потрібно прикладати, щоб застебнути блискавку чобота на набряклі гомілки. Іноді одна нога візуально здається товщою за іншу.
Апогей процесу – біль в литкових м’язах, стрімка втома від ходьби, сухість шкіри плюс пігментація, поява трофічних виразок.
Коли йти до лікаря
Відразу ж, як тільки побачите зірочки і сіточки! Йти потрібно до хірурга, який, швидше за все, призначить ультразвукове дослідження вен нижніх кінцівок. Не виключено, що справа може дійти до варикоз-операції.
Коротше, перспективи лякають. І в наших силах їх не допустити, зупинити хворобу на найперших стадіях.
Консервативне лікування варикозу
Цей метод лікування є актуальним на ранніх стадіях розвитку хвороби, а також у випадках, коли хірургічне втручання протипоказане.
Консервативна терапія включає в себе:
- компресійну білизну, спеціальні бинти із ефектом здавлювання шкіри. Відзначимо, що цей метод не актуальний при аортоартриті, атеросклерозі, при інших місцях запалення на ногах
- медикаментозне лікування, що підібране індивідуально. В основному мова йде про мазі з антикоагулюючою, протизапальною і тонізуючою дією на венозні судини.
Профілактика варикозу
Уникнути довгого, виснажливого, або й агресивного лікування варикозу можна за допомогою нехитрих, але ефективних профілактичних заходів. Необхідно вживати достатню кількість рідини, більше рухатися, довго не сидіти / не стояти на одному місці. Даючи розумне навантаження на ноги, зміцнюючи м’язи литок, ми тим самим допоможемо нашим венам і судинам залишатися здоровими і еластичними.