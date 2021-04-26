Повсякденне життя багатьох з нас влаштовано таким чином, що нам не доводиться особливо обтяжувати себе фізичними навантаженнями. На роботі сидимо за комп’ютером, потім переміщаємося в салон автомобіля або на сидіння метро, ​​ввечері – затишний диван перед телевізором. В результаті наш організм, налаштований від початку природою на рух і активність, починає подавати сигнали тривоги: агов, пора щось змінювати! Один з таких сигналів: втома ніг, набряки, поява синіх зірочок на ногах і не тільки. Ці та ряд інших симптомів – провісники важкої патології: варикозного розширення вен.

За статистикою, набагато частіше на це захворювання страждають жінки. Серед чоловіків в зоні ризику ті, чиї фізичні навантаження багато в чому припадають на ноги: футболісти, бігуни, тенісисти.

Подробиці Фактам ICTV розповіла сімейний лікар поліклініки Оболонського району Києва Людмила Сердюк.