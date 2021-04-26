В Україні вийшов збірник відповідей на найпоширеніші запитання про вакцинацію проти Covid-19 для медичних працівників та широкого загалу.

Збірник “100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти Covid-19” містить 10 розділів, в яких доступною мовою йдеться про:

як працюють різні типи вакцин;

як вимірюють їхню ефективність і перевіряють їхню безпечність;

як робити щеплення людям з серйозними захворюваннями (наприклад з онкологічними хворобами);

кому не можна робити щеплення;

які є реакції на вакцини;

як поводити себе після щеплення.

Наразі є електронна версія збірника, а невдовзі з’являться і паперові екземпляри, які отримають лікарі в усіх регіонах України.

Назальна вакцина від Covid-19 пройшла перші випробування у Франції. Вона проста у використанні, зберіганні, а також більш ефективна, ніж внутрішньом’язові вакцини.