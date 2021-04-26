В Україні вийшов збірник відповідей на найпоширеніші запитання про вакцинацію проти Covid-19 для медичних працівників та широкого загалу.
Збірник “100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти Covid-19” містить 10 розділів, в яких доступною мовою йдеться про:
- як працюють різні типи вакцин;
- як вимірюють їхню ефективність і перевіряють їхню безпечність;
- як робити щеплення людям з серйозними захворюваннями (наприклад з онкологічними хворобами);
- кому не можна робити щеплення;
- які є реакції на вакцини;
- як поводити себе після щеплення.
Наразі є електронна версія збірника, а невдовзі з’являться і паперові екземпляри, які отримають лікарі в усіх регіонах України.
Назальна вакцина від Covid-19 пройшла перші випробування у Франції. Вона проста у використанні, зберіганні, а також більш ефективна, ніж внутрішньом’язові вакцини.