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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Все про вакцинацію від Covid-19: в Україні випустили збірник відповідей на питання

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

В Україні вийшов збірник відповідей на найпоширеніші запитання про вакцинацію проти Covid-19 для медичних працівників та широкого загалу.

Збірник “100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти Covid-19” містить 10 розділів, в яких доступною мовою йдеться про:

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  • як працюють різні типи вакцин;
  • як вимірюють їхню ефективність і перевіряють їхню безпечність;
  • як робити щеплення людям з серйозними захворюваннями (наприклад з онкологічними хворобами);
  • кому не можна робити щеплення;
  • які є реакції на вакцини;
  • як поводити себе після щеплення.

Наразі є електронна версія збірника, а невдовзі з’являться і паперові екземпляри, які отримають лікарі в усіх регіонах України.

Назальна вакцина від Covid-19 пройшла перші випробування у Франції. Вона проста у використанні, зберіганні, а також більш ефективна, ніж внутрішньом’язові вакцини.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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