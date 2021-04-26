Єврокомісія подала до суду проти виробника вакцин від коронавірусу AstraZeneca за недотримання умов контракту. Компанія повинна була поставити до Євросоюзу 400 млн доз вакцин.

Прес-секретар Європейської комісії Штефан де Кірсмакер сказав, що Брюссель подав до суду проти AstraZeneca на підставі порушень угоди про попередню покупку.

– Деякі умови контракту не були дотримані. Компанія не в змозі розробити надійну стратегію для забезпечення своєчасної доставки доз, – заявив він.

Контракт AstraZeneca з ЄС підписали в серпні 2020 року. Він передбачав поставку 300 млн доз для розподілу між країнами-членами, з можливістю поставки ще 100 млн. Зараз компанія доставила в ЄС 30 млн доз вакцин із запланованих 80 млн в першому кварталі 2021 року.

В AstraZeneca заявили, що шкодують про рішення Єврокомісії подати до суду, але мають намір захистити себе.

– Ми вважаємо, що будь-який судовий процес не має підстав, і ми хочемо якомога швидше вирішити цю суперечку, – повідомили в компанії.

Вакцина AstraZeneca дешевша і простіша у використанні, ніж вакцини-конкуренти від компаній Pfizer і Moderna. Вона вже схвалена для використання у понад 50 країнах, зокрема в ЄС. США досі не схвалили цю вакцину.

Тромбоз після вакцини AstraZeneca

Європейське агентство з лікарських засобів напередодні повідомило, що вакцина від AstraZeneca викликає тромбоз дуже рідко.

За даними європейського регулятора, користь препарату продовжує перевищувати ризики. Вакцина запобігає госпіталізаціям, складному перебігу коронавірусу і смерті.