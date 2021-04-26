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Факти / Lifestyle
Максим Зайченко |

Єврокомісія подала до суду на AstraZeneca за зрив поставок вакцин

вакцина AstraZeneca

Єврокомісія подала до суду проти виробника вакцин від коронавірусу AstraZeneca за недотримання умов контракту. Компанія повинна була поставити до Євросоюзу 400 млн доз вакцин. 

Прес-секретар Європейської комісії Штефан де Кірсмакер сказав, що Брюссель подав до суду проти AstraZeneca на підставі порушень угоди про попередню покупку. 

– Деякі умови контракту не були дотримані. Компанія не в змозі розробити надійну стратегію для забезпечення своєчасної доставки доз, – заявив він. 

Контракт AstraZeneca з ЄС підписали в серпні 2020 року. Він передбачав поставку 300 млн доз для розподілу між країнами-членами, з можливістю поставки ще 100 млн. Зараз компанія доставила в ЄС 30 млн доз вакцин із запланованих 80 млн в першому кварталі 2021 року. 

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В AstraZeneca заявили, що шкодують про рішення Єврокомісії подати до суду, але мають намір захистити себе. 

– Ми вважаємо, що будь-який судовий процес не має підстав, і ми хочемо якомога швидше вирішити цю суперечку, – повідомили в компанії. 

Вакцина AstraZeneca дешевша і простіша у використанні, ніж вакцини-конкуренти від компаній Pfizer і Moderna. Вона вже схвалена для використання у понад 50 країнах, зокрема в ЄС. США досі не схвалили цю вакцину.

Тромбоз після вакцини AstraZeneca

Європейське агентство з лікарських засобів напередодні повідомило, що вакцина від AstraZeneca викликає тромбоз дуже рідко.

За даними європейського регулятора, користь препарату продовжує перевищувати ризики. Вакцина запобігає госпіталізаціям, складному перебігу коронавірусу і смерті.

Джерело: AP

Фото: Depositphotos

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