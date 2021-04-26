У дев’яти регіонах України за останню добу, 25 квітня, жодна людина не отримала дозу вакцини проти коронавірусу. За добу прищепилися 1 114 людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у соціальних мережах. Жодного щеплення не зробили у Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Чернігівській областях та місті Києві.

– 1 114 людей щеплено проти Covid-19 за добу 25 квітня 2021 року в Україні. 528 030 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 528 028 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п’ять осіб (із них дві людини отримали одну дозу за кордоном), – зазначив він.

Водночас найбільше за добу вакцинували громадян з Харківської (307 вакцинацій за добу), Рівненської (180) та Київської (177) областей. В інших регіонах кількість щеплених за добу громадян перебуває в межах від двох до 96 осіб.

За словами Степанова, щеплення проводилося 51 мобільною бригадою з імунізації та 12 пунктами щеплення.

Станом на 25 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 492 494 людини.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 26 квітня зафіксували 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби. За добу від ускладнень, які спричинив Covid-19, померли 195 людей. Водночас одужало – 6 910 пацієнтів.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.

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Джерело: Максим Степанов