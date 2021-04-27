З 28 квітня вакцинація від Covid-19 повинна піти активніше. Завтра відкриються 2127 спеціально обладнаних пунктів вакцинації, які будуть розташовані в лікарнях і поліклініках, повідомляє портал МОЗ України по вакцинації проти коронавірусу.

На отримання щеплення за місцем проживання потрібно записатися у сімейного лікаря або в реєстратурі, де розташований пункт вакцинації. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Всі адреси та номери телефонів таких пунктів можна знайти на офіційному сайті МОЗ по вакцинації від коронавірусу.

Пріоритетне право на щеплення проти Covid-19 – у людей старше 65 років і тих, хто повинен отримати другу дозу, через 12 тижнів після першої. Всі, хто не входить в пріоритетні групи, можуть записатися в чергу на вакцинацію за допомогою мобільного додатку (порталу) Дія або по телефону МОЗ України 800 60 20 19.

А між тим, Фактам ICTV стало відомо, що в Україні значно зросла кількість летальних випадків після грипу та пневмонії.