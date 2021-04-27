Чи посилять карантин в Україні на Великдень – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я не пропонуватимуть ввести додаткові карантинні обмеження на Великдень.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 27 квітня.

– Хочу заспокоїти людей напередодні великодніх свят. МОЗ не планує подавати до уряду будь-яких інших правил та додаткових обмежень саме на Великдень, – зазначив він.

МОЗ звернувся до релігійних закладів з рекомендаціями під час святкування Великодня:

збільшити кількість сесій благословення та зменшити їх тривалості;

зафіксувати вхідні двері/блоки на територію та у приміщення храмів у відкритому стані;

рекомендувати відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише одній особі від сім’ї;

ввести тимчасову заборону фізичних контактів під час здійснення обрядів, наприклад поцілунки хрестів, ікон;

встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечити дотримання дистанції між прихожанами на вулиці не менше півтора метра;

Степанов також закликав населення дотримуватися всіх профілактичних правил. Він рекомендує за можливості залишатися вдома людям похилого віку та людям з хронічними захворюваннями. Також слід утриматися від святкових відвідувань родичів та друзів.

Обмеження у церквах Києва на Великдень

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що під час великодніх свят церквам слід дезінфікувати приміщення та обмежувати кількість відвідувачів – одна особа на 10 м.кв та перевіряти температуру на вході. Також людям слід одягати маски у приміщенні та тримати дистанцію.

Він також закликав громадян бути свідомими та не ставитися легковажно до загроз коронавірусу.