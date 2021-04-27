PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Google та Microsoft спрямують допомогу на боротьбу з Covid-19 в Індії

лікарня індія

Компанії Google та Microsoft пообіцяли допомогти подолати критичну нестачу медичного кисню, надати технічну експертизу та розгорнути корпоративні ресурси в Індії, де щодня фіксуються світові рекорди захворювань на коронавірус.

– Моє серце розбите через ситуацію в Індії, – написав у Twitter генеральний директор Microsoft Сатья Наделла. – Я вдячний, що уряд США мобілізується на допомогу. Microsoft і надалі використовуватиме свій голос, ресурси та технології для надання допомоги та підтримки із забезпеченням киснем.

Гендиректор Google Сундар Пічаї повідомив, що компанія спрямує до Індії допомогу в розмірі 1,35 млрд рупій ($18 млн).

Гроші використають для допомоги сім’ям, які найбільше постраждали від пандемії, та на термінові медичні витратні матеріали, зокрема на кисень та обладнання для тестування.

Рекорд нових випадків Covid-19 в Індії

Протягом кількох останніх днів в Індії фіксують рекорди нових випадків Covid-19.

Станом на 25 квітня в країні на коронавірус захворіли 349,6 тис. людей.

Щодня в країні фіксують близько 2 тис. смертей від коронавірусу. Тіла спалюють просто на вулиці у великих вогнищах. Церемонії проводять за індуїстськими обрядами.

США на тлі сплеску коронавірусу в Індії надасть сировину для виробництва вакцини AstraZeneca Covishield в Інституті сироватки крові (Serum Institute) та вивчає варіанти забезпечення країни киснем, тестами, терапевтичними та засобами індивідуального захисту .

Джерело: Sundar Pichai, Satya Nadella

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка