Компанії Google та Microsoft пообіцяли допомогти подолати критичну нестачу медичного кисню, надати технічну експертизу та розгорнути корпоративні ресурси в Індії, де щодня фіксуються світові рекорди захворювань на коронавірус.

– Моє серце розбите через ситуацію в Індії, – написав у Twitter генеральний директор Microsoft Сатья Наделла. – Я вдячний, що уряд США мобілізується на допомогу. Microsoft і надалі використовуватиме свій голос, ресурси та технології для надання допомоги та підтримки із забезпеченням киснем.

I am heartbroken by the current situation in India. I’m grateful the U.S. government is mobilizing to help. Microsoft will continue to use its voice, resources, and technology to aid relief efforts, and support the purchase of critical oxygen concentration devices. — Satya Nadella (@satyanadella) April 26, 2021

Гендиректор Google Сундар Пічаї повідомив, що компанія спрямує до Індії допомогу в розмірі 1,35 млрд рупій ($18 млн).

Devastated to see the worsening Covid crisis in India. Google & Googlers are providing Rs 135 Crore in funding to @GiveIndia, @UNICEF for medical supplies, orgs supporting high-risk communities, and grants to help spread critical information.https://t.co/OHJ79iEzZH — Sundar Pichai (@sundarpichai) April 26, 2021

Гроші використають для допомоги сім’ям, які найбільше постраждали від пандемії, та на термінові медичні витратні матеріали, зокрема на кисень та обладнання для тестування.

Рекорд нових випадків Covid-19 в Індії

Протягом кількох останніх днів в Індії фіксують рекорди нових випадків Covid-19.

Станом на 25 квітня в країні на коронавірус захворіли 349,6 тис. людей.

Щодня в країні фіксують близько 2 тис. смертей від коронавірусу. Тіла спалюють просто на вулиці у великих вогнищах. Церемонії проводять за індуїстськими обрядами.

США на тлі сплеску коронавірусу в Індії надасть сировину для виробництва вакцини AstraZeneca Covishield в Інституті сироватки крові (Serum Institute) та вивчає варіанти забезпечення країни киснем, тестами, терапевтичними та засобами індивідуального захисту .

Джерело: Sundar Pichai, Satya Nadella