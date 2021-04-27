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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Індійський штам Covid-19 може скоро з’явитися в Україні — епідеміолог

Індійський штам Covid-19 може скоро з’явитися в Україні — епідеміолог

Через те, що в Індії спалах Covid-19 вони всі вакцини CoviShield залишили в своїй країні, адже дуже багато людей потребують вакцинації. Але чи допоможе ця вакцина від нового штаму – говорити зарано.

Про це заявила на одному з телеканалів завідувач кафедри епідеміології Львівського НМУ ім. Данила Галицького Наталія Виноград.

–  Після відпусток українців за кордон продовжиться хвиля коронавірусної інфекції в країні, – сказала Наталія Виноград.

Вона додала, що на сьогодні в Україні відносне зниження захворюваності на Covid-19 і однозначно, що після травневих свят продовжиться третя хвиля коронавірусної хвороби, яку Україна досі не перейшла.

Крім цього, Виноград не виключає, що індійський штам може попасти і в Україну, який поступово захоплює країни Європи.

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В країнах Європи багато студентів з Індії, тому розповсюдженість нового штаму коронавірусу вже почалася. Індійський штам уже з’явився в сімох європейських країнах, заявила Наталія Виноград.

Джерело: Прямий

Фото: Pixabay

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