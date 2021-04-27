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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Індія просить армію допомогти в боротьбі з Covid-19

Індія просить армію допомогти в боротьбі з Covid-19

За останню добу в Індії було зареєстровано 323 144 нових випадки Covid-19. А переповнені лікарні продовжують відмовляти інфікованим пацієнтам через брак місць і запасів кисню.

Офіційно зареєстрований 2 771 новий смертельний випадок від коронавірусу, але експерти в області охорони здоров’я переконані, що це число значно вище.

Індія закликала свої збройні сили допомогти впоратися з кризою.

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Начальник штабу оборони генерал Біпін Рават заявив, що кисневі балони будуть доставлені в лікарні з резервів збройних сил, а медики-пенсіонери будуть допомагати в переповнених клініках.

Такі країни, як Велика Британія, Німеччина і США, пообіцяли також надати допомогу в боротьбі з пандемією Covid-19 в Індії.

Протягом останньої доби в Польщі було зроблено майже 200 тис. щеплень від Covid-19. До цього часу зроблено більше 10 млн ін’єкцій, а повністю вакциновано понад 2,5 млн поляків.

Джерело: Channel NewsAsia

Фото: Pixabay

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