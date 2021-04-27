Аби зберегти низький рівень зараження коронавірусом і вже на наступному тижні послабити Covid-обмеження, міністерство охорони здоров’я Ізраїлю внесе на голосування уряду нову стратегію щодо кордонів країни.

Згідно із заявою МОЗ, нова стратегія посилить кордони Ізраїлю. Це буде зроблено для того, аби максимально зберегти низький рівень інфікування і для запобігання проникнення нових штамів Covid-19 в країну.

Згідно з новою стратегією, країни світу будуть розділені на дві групи: “перший рівень” – більшість країн світу для яких нинішні обмеження залишаться незмінними. І “другий рівень” буде включати країни з високим рівнем ризику інфікування Covid-19. Для цих країн будуть посилені правила в’їзду в Ізраїль.

Ізраїльтянам буде заборонено подорожувати в країни “другого рівня”, за рідкісним винятком. А ті громадяни Ізраїлю, які повертатимуться з цих країн додому, будуть в обов’язковому порядку знаходиться на карантині. Це стосується навіть тих, хто вже вакцинувався від Covid-19, і тих, хто перехворів на коронавірус.

При цьому іноземці, які отримали спеціальні дозволи на в’їзд до Ізраїлю з країн “другого рівня”, будуть знаходиться на карантині в готелях.

На сьогоднішній день 7 країн відповідають критеріям “другого рівня”.

Список країн буде оновлюватися раз на два тижні. І якщо в країні буде фіксуватися різке зростання інфікованих Covid-19, то така країна автоматично переходить в список “другого рівня”.

Більш жорсткі правила будуть застосовуватися до всіх, хто знаходився в країні “другого рівня” протягом 14 днів до прибуття в Ізраїль. Міністерство охорони здоров’я заздалегідь опублікує перелік країн, які, як очікується, будуть переведені на “другий рівень”, аби для туристів це не стало несподіванкою.

Також МОЗ Ізраїлю рекомендує відкласти пілотний проект в’їзного туризму до кінця червня. Це пов’язано зі стрімким поширенням коронавірусних інфекцій в світі, в тому числі нових штамів.

Обидві дози вакцини від Covid-19 отримали лише дев’ять українців.

Джерело: Israel National News