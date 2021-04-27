Станом на ранок вівторка, 27 квітня, коронавірус в Україні підтвердився ще у 7 915 осіб.

За минулу добу було здійснено 72,2 тис. тестувань.

Госпіталізація знадобилася 1 650 українцям.

Померло від коронавірусу в Україні 42 950 пацієнти, 432 за останню добу.

Одужало від Covid-19 вже 1,59 млн осіб, 17 391 за останню добу.

Загалом з початку пандемії в Україні виявлено 2 038 248 випадків Covid-19.

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за минулу добу виявили у Києві (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

Нові випадки Covid-19 і щеплення в регіонах

Київ – 869 випадків/ 1 079 щеплень;

Вінницька область – 134 випадки/ 346 щеплень;

Волинська область – 239 випадків/ 332 щеплення;

Дніпропетровська область – 444 випадки/ 1 374 щеплення;

Донецька область – 588 випадків/ 398 щеплень;

Житомирська область – 75 випадків/ 342 щеплення;

Закарпатська – 102 випадки/ 267 щеплень;

Запорізька область – 552 випадки/ 660 щеплень;

Івано-Франківська область – 70 випадків/ 172 щеплення;

Київська область – 390 випадків/ 546 щеплень;

Кіровоградська область – 178 випадків/ 183 щеплення;

Луганська область – 251 випадок/ 108 щеплень;

Львівська область – 353 випадки/ 670 щеплень;

Миколаївська область – 314 випадків/ 479 щеплень;

Одеська область – 580 випадків/ 679 щеплень;

Полтавська область – 651 випадок/ 507 щеплень;

Рівненська область – 452 випадки/ 190 щеплень;

Сумська область – 155 випадків/ 335 щеплень;

Тернопільська область – 201 випадок/ 383 щеплення;

Харківська область – 445 випадків/ 546 щеплень;

Херсонська область – 27 випадків/ 110 щеплень;

Хмельницька область – 195 випадків/ 507 щеплень;

Черкаська область – 465 випадків/ 443 щеплення;

Чернівецька область – 108 випадків/ 241 щеплення;

Чернігівська область – 77 випадків/ 203 щеплення.

Вакцинація в Україні

За минулу добу в Україні було проведено 11 100 щеплень від коронавірусу.

Щеплення проводилось 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення.

З початку кампанії з вакцинації було щеплено 539 126 українців: до листа очікування записалися майже півмільйона громадян.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.