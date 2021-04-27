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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Кількість одужань росте: в Україні майже 8 тис. випадків коронавірусу за добу

Кількість одужань росте: в Україні майже 8 тис. випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок вівторка, 27 квітня, коронавірус в Україні підтвердився ще у 7 915 осіб.

За минулу добу було здійснено 72,2 тис. тестувань.

Госпіталізація знадобилася 1 650 українцям.

Померло від коронавірусу в Україні 42 950 пацієнти, 432 за останню добу.

Одужало від Covid-19 вже 1,59 млн осіб, 17 391 за останню добу.

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Загалом з початку пандемії в Україні виявлено 2 038 248 випадків Covid-19.

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за минулу добу виявили у Києві (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

Нові випадки Covid-19 і щеплення в регіонах

  • Київ – 869 випадків/ 1 079 щеплень;
  • Вінницька область – 134 випадки/ 346 щеплень;
  • Волинська область – 239 випадків/ 332 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 444 випадки/ 1 374 щеплення;
  • Донецька область – 588 випадків/ 398 щеплень;
  • Житомирська область – 75 випадків/ 342 щеплення;
  • Закарпатська – 102 випадки/ 267 щеплень;
  • Запорізька область – 552 випадки/ 660 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 70 випадків/ 172 щеплення;
  • Київська область – 390 випадків/ 546 щеплень;
  • Кіровоградська область – 178 випадків/ 183 щеплення;
  • Луганська область – 251 випадок/ 108 щеплень;
  • Львівська область – 353 випадки/ 670 щеплень;
  • Миколаївська область – 314 випадків/ 479 щеплень;
  • Одеська область – 580 випадків/ 679 щеплень;
  • Полтавська область – 651 випадок/ 507 щеплень;
  • Рівненська область – 452 випадки/ 190 щеплень;
  • Сумська область – 155 випадків/ 335 щеплень;
  • Тернопільська область – 201 випадок/ 383 щеплення;
  • Харківська область – 445 випадків/ 546 щеплень;
  • Херсонська область – 27 випадків/ 110 щеплень;
  • Хмельницька область – 195 випадків/ 507 щеплень;
  • Черкаська область – 465 випадків/ 443 щеплення;
  • Чернівецька область – 108 випадків/ 241 щеплення;
  • Чернігівська область – 77 випадків/ 203 щеплення.

Вакцинація в Україні

За минулу добу в Україні було проведено 11 100 щеплень від коронавірусу.

Щеплення проводилось 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення.

З початку кампанії з вакцинації було щеплено 539 126 українців: до листа очікування записалися майже півмільйона громадян.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

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