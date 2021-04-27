Станом на ранок вівторка, 27 квітня, коронавірус в Україні підтвердився ще у 7 915 осіб.
За минулу добу було здійснено 72,2 тис. тестувань.
Госпіталізація знадобилася 1 650 українцям.
Померло від коронавірусу в Україні 42 950 пацієнти, 432 за останню добу.
Одужало від Covid-19 вже 1,59 млн осіб, 17 391 за останню добу.
Загалом з початку пандемії в Україні виявлено 2 038 248 випадків Covid-19.
Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за минулу добу виявили у Києві (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.
Нові випадки Covid-19 і щеплення в регіонах
- Київ – 869 випадків/ 1 079 щеплень;
- Вінницька область – 134 випадки/ 346 щеплень;
- Волинська область – 239 випадків/ 332 щеплення;
- Дніпропетровська область – 444 випадки/ 1 374 щеплення;
- Донецька область – 588 випадків/ 398 щеплень;
- Житомирська область – 75 випадків/ 342 щеплення;
- Закарпатська – 102 випадки/ 267 щеплень;
- Запорізька область – 552 випадки/ 660 щеплень;
- Івано-Франківська область – 70 випадків/ 172 щеплення;
- Київська область – 390 випадків/ 546 щеплень;
- Кіровоградська область – 178 випадків/ 183 щеплення;
- Луганська область – 251 випадок/ 108 щеплень;
- Львівська область – 353 випадки/ 670 щеплень;
- Миколаївська область – 314 випадків/ 479 щеплень;
- Одеська область – 580 випадків/ 679 щеплень;
- Полтавська область – 651 випадок/ 507 щеплень;
- Рівненська область – 452 випадки/ 190 щеплень;
- Сумська область – 155 випадків/ 335 щеплень;
- Тернопільська область – 201 випадок/ 383 щеплення;
- Харківська область – 445 випадків/ 546 щеплень;
- Херсонська область – 27 випадків/ 110 щеплень;
- Хмельницька область – 195 випадків/ 507 щеплень;
- Черкаська область – 465 випадків/ 443 щеплення;
- Чернівецька область – 108 випадків/ 241 щеплення;
- Чернігівська область – 77 випадків/ 203 щеплення.
Вакцинація в Україні
За минулу добу в Україні було проведено 11 100 щеплень від коронавірусу.
Щеплення проводилось 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення.
З початку кампанії з вакцинації було щеплено 539 126 українців: до листа очікування записалися майже півмільйона громадян.
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