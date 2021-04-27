Станом на ранок 27 квітня коронавірус у Києві виявили ще в 869 осіб. Загалом у столиці підтвердили 192 620 випадків хвороби.

Загалом протягом доби 27 квітня від вірусу померла 31 людина (загалом – 4 497). Змогли подолати коронавірус 829 осіб, загалом – 120 873.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: