Науковці у США розробили експериментальну вакцину проти різних штамів Covid-19

Науковці із США розробили експериментальну недорогу вакцину, яка, можливо, зможе захистити людей від різних штамів коронавірусу.

Препарат коштує менше ніж $1, що значно дешевше за вакцин, які зараз використовують у США, як-то Pfizer та Moderna. Речовина впливає на частину спайкового білка вірусу SARS-CoV-2, мабуть, має високу стійкість до мутацій і поширена майже в усіх штамах.

Вакцину вже досліджували на тваринах, зокрема свинях. Виявилося, що препарат ефективний проти двох захворювань, які викликають два штами Covid-19 – SARS-CoV-2 і вірусу епідемічної діареї свиней.

За словами одного з авторів дослідження Стівена Зейхнера, вони генетично змінили бактерії кишкової палички, видаливши патогенні частини і додавши білок-мішень коронавірусу на поверхню бактерій. Потім інактивовані бактерії розпізнаються імунною системою, яка і встановлює захист.

Вакцини на основі інактивованих бактерій не потребують надглибокого заморожування. Науковці додали, поки що вакцина не запобігла інфекції, але захистила свиней від розвитку важких симптомів та активувала імунну систему свиней, щоб енергійніше реагувати на інфікування.

Зейхнер стверджує, тепер їм потрібно налаштувати найкращу дозу, найкращий маршрут введення вакцини і найкращий графік. Вони також хочуть експериментувати з іншими речовинами, які можуть бути додані для подальшого посилення імунної відповіді.

Вакцина проти Covid-19 в Україні

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів про роботу над створенням української вакцини проти коронавірусу.

Науковці проводять відповідні наукові розробки та досягли стабілізації лікарської форми. Препарати проходять усі доклінічні фази для того, щоб перейти на клінічну фазу.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Medical Xpress