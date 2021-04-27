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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Обидві дози вакцини від Covid-19 отримали дев’ять українців

Обидві дози вакцини від Covid-19 отримали дев’ять українців

За данними Ради національної безпеки і оборони по Covid-19, 26 квітня в Запорізькій області 4 людини отримали друге щеплення вакциною AstraZeneca.

Загалом в Україні другу дозу вакцини від коронавірусу отримали 9 людей. При цьому 2 людини отримали одну дозу вакцини за кордоном, ще троє – були щеплені 8 квітня повторно.

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Всього за добу вакцинували 11 100 людей, з яких 11 096 – першою дозою.

Вакцину Pfizer ввели 3 588 українцям, Sinovac – 5 602, AstraZeneca – 1 896.

Всього з початку кампанії по вакцинації від Covid-19 перше щеплення зробили 539 124 українця.

США готові поділитися 60 млн доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, які стануть доступними в країні протягом травня-червня.

Джерело: РНБО

Фото: Pixabay

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