Фармацевтична компанія Pfizer (США) тестує ліки від Covid-19 у вигляді однієї пігулки.

І якщо всі дослідження пройдуть позитивно, то препарат може бути доступний для застосування в поточному році.

Препарат під назвою PF-07321332 в даний час проходить першу фазу клінічних випробувань на дорослих людях.

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Препарат впливає на основну протеазу SARS-CoV-2, вірусу, що викликає Covid-19. І, таким чином, ліки запобігають розмноженню вірусу в організмі.

Головний науковий співробітник Pfizer Мікаель Долстен заявив, що пігулку можна прописати “при перших ознаках інфекції”. Для цього не потрібна невідкладна медична допомога або госпіталізація.

Відзначається, що інгібітори протеази в даний час використовуються для лікування ВІЛ у всьому світі.

У клінічному санаторії ім. Горького в Одесі вже готові 150 ліжок для реабілітації пацієнтів з наслідками коронавірусної хвороби.

Джерело: Nexstar Media