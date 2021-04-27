Перші роки життя є найважливішими і від того, наскільки збалансованим і правильним буде харчування, залежить здоров’я дитини в наступні роки.

І, як слушно зазначили, французькі фахівці Вищої ради громадської охорони здоров’я, з самого народження “їжа виконує кілька функцій: харчування, задоволення, соціалізацію, ідентичність”.

Від 0 до 4-6 місяців: грудне вигодовування

До 5-6 місяців фахівці рекомендують годувати дитину тільки грудним молоком і не вводити жодний прикорм.

– Годувати дитину грудьми лікарі рекомендують до року мінімум, півтора роки – максимум. Грудне молоко є найціннішим продуктом, оскільки в ньому містяться всі імуноглобуліни, вітаміни і мінерали. Дитина, яка з перших днів життя перебуває на грудному вигодовуванні, рідше хворіє, рідше страждає алергіями та дефіцитом вітаміну D і, звичайно ж, це абсолютно натуральний продукт, – стверджує дитячий гастроентеролог Людмила Корчемна, яка багато років працює в Київському дитячому міському гастроентерологічному центрі.

За її словами, грудне молоко – це харчування, яке збалансоване за білками, жирами та вуглеводами. І абсолютно адаптоване до кишечника дитини в такому ранньому віці.

Що стосується дитячих сумішей для немовлят, то у них є недоліки, оскільки це продукт штучний і це просто живильний засіб.

Від 6 до 12 місяців: перша різноманітність

За даними ВООЗ, прикорм вводиться починаючи з 6 місяців, якщо дитина перебуває на грудному вигодовуванні. І з 5 – 5,5 місяців, якщо на штучному харчуванні.

– Прикорм краще вводити з натуральних продуктів. Насамперед вводиться кабачок, картопля, морква і цибуля тільки в відвареному вигляді. Але спочатку дитині дають відвар з овочів – 20 мл в перший день, 40 мл у другий день і 60 мл в третій день. І треба стежити, як малюк реагує на нову їжу: чи не роздувається животик, чи немає газоутворення. Якщо все в порядку, то дитині дають овочеве пюре з перерахованих вище відварених овочів. В 6,5 місяців в овочеве пюре додають трошки жовтка і до року вже з овочевим пюре можна давати цілий жовток, – каже Корчемна.

Також дитячий гастроентеролог підкреслює, що після року вводять нежирні сорти м’яса: яловичина, кролик, перепілка.

– Вариться суп з м’ясом тільки на овочевому відварі, ніяких м’ясних бульйонів не можна. Важливо: м’ясо та овочі для дитячого супу варять окремо і перед подачею змішують інгредієнти, – радить вона.

Також потроху можна давати фруктові пюре: яблуко (6,5-7 місяців), груша (8-9 місяців), слива, гарбуз. Всі фрукти повинні бути приготовлені на пару, запікатися або варитися.

Від 12 до 36 місяців: дієта змінюється, але багато ще не можна

До 3 років діти куштують різноманітні продукти, але не їдять те, що дорослі. Наприклад, медики наполегливо не рекомендують давати дітям солодощі та солоні продукти.

– Будь-які солодкі газовані напої, солодощі, ковбаси і сосиски заборонені дітям до 3-річного віку. Як мінімум. Давати такі продукти і напої своїй маленькій дитині – це злочин. Від вживання таких шкідливих продуктів у дитини страждає, насамперед, підшлункова залоза. І, як наслідок, виникає ацетонемічний синдром: діти не можуть їсти, виникає блювота, діарея і піднімається висока температура. Виходити з цього стану доводиться довго: дитину цілодобово відпоюють або ставлять крапельниці, – попереджає Корчемна.

1 січня 2021 року набув чинності оновлений санітарний регламент, а також гігієнічні вимоги до харчоблоків та методологія закупівель в системі шкільного харчування.