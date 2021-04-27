Трагедія, що розігралася 27 квітня в одному зі спальних районів Києва, шокувала всю країну. 16-річний підліток жорстоко розправився з усією своєю родиною, завдавши смертельні поранення батькові, матері і 8-річному брату. Страшна подробиця полягає в тому, що він цілих три дні перебував в квартирі з мертвими тілами. На зв’язок з правоохоронними органами вийшла бабуся, стурбована тривалою відсутністю зв’язку з рідними.

Коли проходить перший шок від цієї новини, виникає безліч питань: як таке могло статися? Хто насправді винен у трагедії? Чи був хлопчик схильний до агресії або все сталося спонтанно, в стані афекту? Чим так страшно “розлютили” дитину батьки, щоб вона зважилася на таке звірство? Швидше за все, подробиці того, що сталося, ми дізнаємося з часом. А поки, щоб хоч якось осмислити те, що ніяк не вкладається в голові, Факти ICTV звернулися з проханням прокоментувати ситуацію психолога Наталію Гриценко.

– Я б не стала поспішати з оцінками і висновками щодо конкретно цього випадку, конкретно цієї дитини. Адже ми практично нічого не знаємо про цю сім’ю, – сказала Наталія Гриценко. – Мені видається, що ця трагедія повинна змусити батьків, особливо “пубертатних” підлітків, багато що усвідомити. Що вони знають про життя своїх дітей? З ким вони спілкуються? Які фільми дивляться, які книги читають, якщо читають взагалі? Як давно вони збиралися всією родиною, щоб разом, весело і цікаво, провести час?

На думку Наталії Гриценко, дуже тривожним фактором у формуванні дитячої та підліткової жорстокості є всепоглинаюче захоплення жорстокими, кривавими відеоіграми, в яких життя як таке нічого не варте. За статистикою, кожен шостий підліток проводить за комп’ютером більше п’яти годин на день.

У соціальних мережах великою популярністю користуються спільноти, що висміюють і нівелюють базові людські цінності: співчуття, бажання допомогти в біді іншій людині. Навпаки! Чим більш нещадно зможеш принизити однолітка, тим більше ти крутий. Буллінг, цькування слабших стали практично нормою життя. Все це дійсно страшно і сприймається, як передчуття чогось більш жахливого, більш масового. Коли жорстокість стане нормою, а доброта – патологією.

За словами Наталії Гриценко, у випадку з підлітком, який став катом для своєї сім’ї, не можна скидати з рахунків і суто об’єктивні чинники неадекватної поведінки: відсутність душевної близькості з татом і мамою, бурхливі гормональні зміни. У підсумку маємо: страх, комплекси, агресію, емоційні вибухи. Хоча не виключено, що в нашому випадку мало місце латентне психічне захворювання, що загострилося в силу ряду причин і обставин, про які нам поки невідомо…

А між тим, Фактам ICTV стало відомо про вирок чоловікові, який два роки тому молотком вбив усю свою сім’ю.