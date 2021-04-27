В Україні впродовж осені та зими 2020-2021 років від пневмонії та грипу померло 9 948 людей. Це втричі більше, нiж той же період у 2019-2020 роках, коли померлих було 3 277.

Про це повідомили на платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот.

– Зростання кількості захворювань, пов’язаних з органами дихання, традиційно спостерігається восени і взимку. Covid-19 забрав за цей час життя 25 080 людей. Сукупно з грипом та пневмонією — 35 028 померлих за пiвроку, – зазначили на платформі.

Через поширення коронавірусної інфекції в Україні померли 25 тис. 80 людей, а загальна смертність від респіраторних хвороб в Україні за цей період склала 35 тис. 28 людей. Восени та взимку також зросла смертність від хвороб органів дихання — з жовтня по лютий померло 12 тис. 718 хворих.

В Опендатаботі наголосили, що дані Держстату досі запізнюються майже на два місяці, тому реально оцінити масштаби смертності в Україні на цей час неможливо.

Коронавірус в Україні

Станом на 27 квітня коронавірус в Україні підтвердився ще у 7 915 осіб. Померло від коронавірусу 42 950 пацієнти, 432 за останню добу. Водночас одужало від Covid-19 вже 1,59 млн осіб, 17 391 за останню добу.

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за минулу добу виявили у Києві (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Опендатабот