США готові поділитися 60 млн доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, які стануть доступними в країні протягом травня-червня.

Відразу, як препарат буде готовий, влада країни визначиться, куди їх відправить.

Погодження на перші 10 млн доз має надати Управління з продовольства та медикаментів (FDA) найближчими тижнями, виробництво додаткових 50 млн буде завершено поетапно протягом двох місяців.

Виготовлення AstraZeneca в США є частиною стратегії готовності країни до різних сценаріїв розвитку пандемії. Наразі країна використовує три вакцини – Pfizer, Moderna та Johnson&Johnson.

Крім того, США надасть сировину для виробництва вакцини AstraZeneca Covishield в Інституті сироватки крові (Serum Institute) в Індії.

Також країна вивчає варіанти забезпечення Індії киснем, тестами, терапевтичними та засобами індивідуального захисту на тлі сплеску захворюваності на коронавірус.

Рекорд нових випадків Covid-19 в Індії

Протягом кількох останніх днів в Індії фіксують рекорди нових випадків Covid-19.

Станом на 25 квітня в країні на коронавірус захворіли 349,6 тис. людей. Це максимальна кількість хворих, яку виявляли в одній країні з початку пандемії.

Загалом по країні щодня фіксують близько 2 тис. смертей від коронавірусу, але припускають, що неофіційна статистика може бути в п’ять-десять разів вищою.

Вірусологи припускають, що спалах міг викликати новий, індійський штам Covid-19, який вже потрапив до Чехії та Швейцарії.

Крематорії вже не можуть впоратися з такою кількістю тіл, тому їх спалюють просто на вулиці у великих вогнищах. Церемонії проводять за індуїстськими обрядами.