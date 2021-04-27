Степанов назвав область з найвищою заповненістю Covid-лікарень

Максимальну заповненість лікарень з хворими на коронавірус фіксують у Хмельницькій області. Зараз це 71%.

А от загальний показник завантаженості Covid-лікарень в Україні складає 52%.

Про це в в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Наявність кисню в лікарню

Також під час ефіру своє запитання міністру Степанову поставила волонтерка і співзасновниця фонду Свої Леся Литвинова.

Вона пригадала численні випадки виписки з лікарень пацієнтів з низькою сатурацією, а також гостру проблему з киснем для важкохворих.

– Якщо ви кажете, що людину виписують із сатурацією 65, назвіть конкретну лікарню. По суті, це звинувачення лікарів, тому що з таким показником людину не можна виписати, – відповів Степанов.

Він також нагадав, що Кабмін виділив 693 млн грн на закупівлю кисневих концентраторів для медустанов первинної ланки.