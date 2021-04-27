Цифрові Covid-паспорти в ЄС не вплинуть на безвіз з Україною – Єврокомісія

Запровадження в країнах Європейського Союзу так званого Цифрового зеленого сертифікату для вільного пересування в умовах пандемії не вплине на безвізовий режим з Україною, Молдовою та Грузією.

У Єврокомісії наголосили на тому, що уважно стежать за розвитком вакцинації за межами ЄС і прагнуть відновити поїздки щойно епідеміологічна ситуація дозволить це зробити.

– Важливі поїздки з країни, яка не є членом ЄС, дозволені за дотримання умов тестування і карантину. Водночас несуттєві поїздки наразі обмежені з більшості країн за межами ЄС. Але держави, які користуються безвізовим режимом в’їзду в ЄС, продовжать це робити, – запевнили у Єврокомісії.

Крім того, громадянин країни, яка не є членом ЄС, може зробити запит на отримання Цифрового зеленого сертифікату у держави, яку він планує відвідати.

Але для цього потрібно буде надати всю необхідну інформацію, зокрема надійний доказ вакцинації від Covid-19. Після цього країна-член ЄС вирішуватиме, чи видавати сертифікат.

Також в Єврокомісії повідомили, що в середньостроковій перспективі, коли комісія переконається, що третя країна видає сертифікати відповідно до міжнародних стандартів і систем, які сумісні з системою ЄС, то зможе ухвалити рішення про їхню адекватність.

Паспорти вакцинації

Напередодні у Брюсселі вже заявляли, що громадяни країн третього світу зможуть подати запит на отримання паспорту ЄС про Covid-вакцинацію для в’їзду на його територію.

Однак для цього будуть певні умови. Крім того, Єврокомісія розглядає ще деякі варіанти щодо того, щоб документи про вакцинацію третьої країни відповідали вимогам ЄС.