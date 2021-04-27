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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Цифрові Covid-паспорти в ЄС не вплинуть на безвіз з Україною – Єврокомісія

безвіз

Запровадження в країнах Європейського Союзу так званого Цифрового зеленого сертифікату для вільного пересування в умовах пандемії не вплине на безвізовий режим з Україною, Молдовою та Грузією.

У Єврокомісії наголосили на тому, що уважно стежать за розвитком вакцинації за межами ЄС і прагнуть відновити поїздки щойно епідеміологічна ситуація дозволить це зробити.

– Важливі поїздки з країни, яка не є членом ЄС, дозволені за дотримання умов тестування і карантину. Водночас  несуттєві поїздки наразі обмежені з більшості країн за межами ЄС. Але держави, які користуються безвізовим режимом в’їзду в ЄС, продовжать це робити, – запевнили у Єврокомісії.

Крім того, громадянин країни, яка не є членом ЄС, може зробити запит на отримання Цифрового зеленого сертифікату у держави, яку він планує відвідати.

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Але для цього потрібно буде надати всю необхідну інформацію, зокрема надійний доказ вакцинації від Covid-19. Після цього країна-член ЄС вирішуватиме, чи видавати сертифікат.

Також в Єврокомісії повідомили, що в середньостроковій перспективі, коли комісія переконається, що третя країна видає сертифікати відповідно до міжнародних стандартів і систем, які сумісні з системою ЄС, то зможе ухвалити рішення про їхню адекватність.

Паспорти вакцинації

Напередодні у Брюсселі вже заявляли, що громадяни країн третього світу зможуть подати запит на отримання паспорту ЄС про Covid-вакцинацію для в’їзду на його територію.

Однак для цього будуть певні умови. Крім того, Єврокомісія розглядає ще деякі варіанти щодо того, щоб документи про вакцинацію третьої країни відповідали вимогам ЄС.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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