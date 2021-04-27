В Києві за добу захворіли 482 жінки віком від 19 до 95 років, 356 чоловіків віком від 18 до 91 року. А також 15 дівчаток віком до 15 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років, повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Крім того, додав Кличко, на коронавірус захворіла дівчинка, якій всього 22 дні від народження.

– 869 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла 31 людина. Усього за період пандемії в місті 4 497 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 192 620, – сказав він.

Мер Києва зазначив, що до столичних лікарень госпіталізували 140 хворих на коронавірус, а також 153 пацієнти з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 829 людей.

– Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 168, в Дніпровському – 115 та в Солом’янському районі – 108, – підсумував Кличко.

Наступним регіоном, який вийде з червоної до жовтої зони стане Київ, повідомив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.