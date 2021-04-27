Коронавірусна інфекція в рази збільшує ризик важких ускладнень і навіть летальних випадків під час вагітності. До такого висновку прийшли британські вчені в ході дослідження, в якому взяли участь дві тисячі вагітних жінок з 20 країн.

В ході спостережень з’ясувалося, що вагітні жінки, які перехворіли на Covid-19, набагато більше схильні до ризику передчасних пологів, важких ускладнень, пов’язаних з виношуванням плоду, і летальних випадків в порівнянні з вагітними, які не перенесли коронавірусне захворювання.

Коронавірусна інфекція, перенесена матір’ю, негативно позначається і на здоров’ї новонародженого. Такі діти більш схильні до ризику важких ускладнень та вроджених вад розвитку.

А між тим, як стало відомо Фактам ICTV, в хорошій формі можна залишатися без зайвих витрат на спортзали і тренажери.

Джерело: JAMA Network