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Факти / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

У вагітних, які перехворіли на Covid-19, можуть бути ускладнення – вчені

больница, женщина

Коронавірусна інфекція в рази збільшує ризик важких ускладнень і навіть летальних випадків під час вагітності. До такого висновку прийшли британські вчені в ході дослідження, в якому взяли участь дві тисячі вагітних жінок з 20 країн.

В ході спостережень з’ясувалося, що вагітні жінки, які перехворіли на Covid-19, набагато більше схильні до ризику передчасних пологів, важких ускладнень, пов’язаних з виношуванням плоду, і летальних випадків в порівнянні з вагітними, які не перенесли коронавірусне захворювання.

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Коронавірусна інфекція, перенесена матір’ю, негативно позначається і на здоров’ї новонародженого. Такі діти більш схильні до ризику важких ускладнень та вроджених вад розвитку.

А між тим, як стало відомо Фактам ICTV, в хорошій формі можна залишатися без зайвих витрат на спортзали і тренажери.

Джерело: JAMA Network

Фото: Pixabay

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