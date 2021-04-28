У МОЗ уточнили інформацію щодо термінів доправлення до України партії китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. Вона має прибути до країни до кінця квітня.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр охорони здоров’я країни Максим Степанов.
– Наступні 500 тис. доз вакцини мають прибути до України до 30 квітня, – уточнив Максим Степанов.
За його словами, українська сторона отримала підтвердження, зокрема від посла Китаю в Україні.
Вакцинація проти коронавірусу
З кінця лютого 2021 року в Україні триває імунізація населення проти коронавірусу.
Першими щеплення отримали працівники медичної сфери.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.
Джерело: Наш