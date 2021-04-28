У МОЗ уточнили інформацію щодо термінів доправлення до України партії китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. Вона має прибути до країни до кінця квітня.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр охорони здоров’я країни Максим Степанов.

– Наступні 500 тис. доз вакцини мають прибути до України до 30 квітня, – уточнив Максим Степанов.

За його словами, українська сторона отримала підтвердження, зокрема від посла Китаю в Україні.

Вакцинація проти коронавірусу

З кінця лютого 2021 року в Україні триває імунізація населення проти коронавірусу.

Першими щеплення отримали працівники медичної сфери.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Наш