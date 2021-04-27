Коронавірусна інфекція продовжує поширюватися світом. Станом на 27 квітня у світі зафіксували 148,4 млн випадків Covid-19, за добу – 673 тис. нові інфікування. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я України заявляють, що країна пройшла третю хвилю коронавірусу.

Головні новини про коронавірус за 27 квітня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, за останню добу зареєстрували 7 915 нових випадків. Крім того, 17 391 пацієнта подолав хворобу за останній день. Водночас за останню добу померло 432 пацієнти.

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за минулу добу виявили у Києві (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, Україна почала виходити з третьої хвилі коронавірусу. У порівнянні із позаминулим тижнем, кількість інфікованих зменшилася з 92 до 77 тис. Кількість госпіталізованих, порівняно із позаминулим тижнем, зменшилась майже на 3,4 тис. осіб.

З 28 квітня в Україні збільшать кількість пунктів вакцинації від коронавірусу — працюватимуть 2 127 кабінетів щеплення. Зараз в пунктах вакцинації будуть робити щеплення людям старше 65 років.

Коронавірус у світі

Лідерами за кількістю поширення коронавірусу є США (32,8 млн), Індія (17,6 млн), Бразилія (14,3 млн), Франція (5,5 млн) та Російська Федерація (4,7 млн). Україна 16 серед країн світу за поширенням Covid-19.

В Індії ситуація не покращується, переповнені лікарні продовжують відмовляти інфікованим пацієнтам через брак місць і запасів кисню. За добу в країні зареєстрували 323 144 нових випадки Covid-19. Тому Індія закликала свої збройні сили допомогти впоратися з кризою.

США готові поділитися 60 млн доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, які стануть доступними в країні протягом травня-червня.

У Туреччині у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації з 29 квітня до 17 травня діятиме повний локдаун. У всіх школах будуть припинені очні заняття, також відкладаються всі іспити. Крім того, торгові мережі будуть закриті по неділях, а в інші дні вони будуть працювати тільки в певні години.

Карантин в Україні

Станом на 27 квітня 2021 року у дев’яти областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли місто Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька й Чернігівська області.

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