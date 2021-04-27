Україні може загрожувати новий спалах кору, аналогічний тому, який був у 2017-2019 роках, через низький рівень охоплення щепленнями вакциною КПК (від кору, паротиту і краснухи).

Про це заявив генеральний директор Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я Роман Родина під час онлайн зустрічі Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах Covid-19.

За його словами, дефіциту вакцин в Україні немає. А питання вакцинації дітей віком до одного року проти кору, епідпаротиту, краснухи (перша доза КПК) – питання в Україні номер один.

– Враховуючи прогнози Американського центру з профілактики захворюваності, якщо в Україні не буде досягнуто запланованого стратегією рівня щеплення 95% по всій території і не менше 90% в регіонах, то Україні може загрожувати спалах кору, аналогічний тому, який був у 2017-2019 роках, — розповів Роман Родина.

За словами експерта, в Україні у 2017-2019 роках був спалах кору, який призвів до того, що 130 тис. людей захворіло. Одна з причин цього – низький рівень вакцинації.

Він стверджує, що понад 230 випадків захворювання на кір зафіксували у 2020 році. Родина наголосив, що під час пандемії Covid-19 важливо, щоб люди отримували регулярні щеплення відповідно до календаря вакцинації.

Чи потрібно дорослим щеплюватися від кору

Педіатр Руслана Товмаш стверджує, пандемія кору та дифтерії може спалахнути у будь-який час і дуже швидко рознесеться світом.

В Україні кампанія з вакцинації не була зупинена від початку пандемії, інформаційна підтримка лікарів-імунологів, інфекціоністів не припиняється, всі поліклініки забезпечені вакцинами.

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