Карантин, локдаун, пандемія, загострили психологічні проблеми українців. Ми розриваємося між домашнім господарством, онлайн-освітою дітей і власною дистанційною роботою і все це в чотирьох стінах.

Люди часто відчувають себе беззахисними та покинутими, а це точно не на користь здоров’ю. Психологи кажуть – окрім фахової допомоги, є прості правила – це здоровий сон, правильне харчування і спорт!

Підтримувати себе в тонусі можна самостійно, без зайвих витрат і тренажерів. Досвід активних маріупольців пропонує Вікторія Гребенюк.

– Приймаєте сонячні ванни, отримуєте задоволення, додаєте собі здоров’я. І все чудово! – каже вона.

Дбати про своє здоров’я закликає й 67-річна Любов Голубченко. Жінка раніше займалася гімнастикою, волейболом, баскетболом та настільним тенісом. Понад сорок років тому організувала групу “здоров’я” і донині безкоштовно викладає фізкультуру людям старшого віку.

Окрім тренувань у залі, жінка практикує заняття на свіжому повітрі – підтягується на турніку, качає прес та виконує інші нескладні вправи. Вона впевнена, що з цим упорається кожен.

– Підійде будь-який майданчик. Головне – активність, – стверджує Голубченко.

А тренер одного з маріупольських спортзалів Ігор Діденко завдяки багаторічній підготовці виконує складні елементи воркауту. А починав він із простих вправ на вулиці.

– Перед будь-яким тренуванням важливо розім’яти кожен суглоб. А після – зробити комплекс на всі м’язи, – наголошує тренер.

Ігор радить використовувати еспандер, який коштує до 100 грн.

А тим, хто хоче займатися спортом без інвентаря, підійде спосіб Олександра Яценко. Вже декілька років у будь-яку погоду він виходить на пробіжки.

– У будь-який час, коли зручно, коли є якась вільна хвилинка. Можна одягати кросівки і вперед – вибігати в парк, насолоджуватися природою, – каже він.

А от аби бути в тонусі, окрім фізичної активності, варто приділяти увагу і харчуванню, підкреслюють дієтологи. Вони радять збагачувати раціон сезонними фруктами та овочами.

– Якщо дівчина або хлопець хочуть схуднути, то тоді каші, хліб можна їсти тільки з ранку. А в подальшому – овочі та білок, – радить тренер-дієтолог Олена Коритко.

Стало відомо, чому тренування не допомагають скинути зайву вагу.