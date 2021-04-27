Закінчується Великий піст. На 48 днів багато хто відмовився від м’ясних і молочних продуктів, яєць, а деякі ще й свідомо обмежували себе в їжі. Особливо суворим є останній тиждень перед Великоднем. Саме тому варто задуматися про те, як вийти з посту і зустріти свято гідно і без шкоди для здоров’я.

Свої поради Фактам ICTV дає лікар-терапевт Марина Єріна.

– Багато хто вважає, що сідаючи за стіл відразу після церковної служби, потрібно наїстися досхочу. Або хоча б скуштувати всі освячені страви: м’ясо, домашню ковбаску (як же без неї), яйця і паски, – говорить лікар. – Але все не так. Переходити до скоромної їжі потрібно м’яко і обережно.

Різкий перехід від стриманості од важкої, жирної їжі може викликати сумні наслідки. І лікарі гастроентерологічних відділень лікарень знають про це як ніхто. Звичайно, не завжди свято закінчується лікарняним ліжком, але поганим самопочуттям і загостренням хронічних хвороб шлунково-кишкового тракту часто.

З чого почати розговіння

Зараз модно випивати зранку склянку теплої води з лимоном і медом. Якщо ви звикли до цього, не відмовляйтеся від традиції.

Але краще почати розговіння з киселю. Вівсяний, фруктовий кисіль або заварене насіння льону захищають слизову шлунка від роздратування. Цей спосіб хороший для тих, хто страждає на гастрит, виразкову хворобу або дотримувався занадто суворих правил в останні сім днів посту.

І тільки потім можна потроху їсти сирну паску, паску з тіста і яйця. З погляду медичної науки ці страви ідеальні для переходу до звичайного харчування. Головне, знати міру.

Цінні продукти

Розглянемо докладніше продукти, які ставимо на стіл у Великдень.

Яйця – найлегший тваринний білок. Організм, позбавлений такого поживного продукту довгий час, повинен “розпробувати” його і повністю засвоїти. Тому в перший день достатньо лише одного яйця.

Сир дуже корисний для кишечника. Він також містить білок і кальцій. Сир легко засвоюється. Особливо в невеликій кількості.

Паски. У рецептурі великодніх пасок багато жовтків яєць, жиру, але вони не шкодять (якщо їсти в міру, ви пам’ятаєте), тому що випічку цю готують або напередодні, або в четвер, тобто за три дні до вживання. Їсти такі паски навіть корисно, як і вчорашній хліб або сухарики.

Замість майонезних салатів зі смаженими грибами, ковбасою, рибними консервами поставте на стіл квашену капусту і солоні (не мариновані) огірочки, помідорчики з бочки, солоні грибочки. Ці ферментовані продукти доповнять трапезу виключно корисною кислинкою.

Що стосується м’яса

У перший день Великодня його взагалі не варто їсти. Зі свининою, бараниною, яловичиною краще почекати тижнів зо два. Ну якщо зовсім не під силу, то підійде запечена в духовці індичка або курячі котлети на пару, або риба. Для кращого засвоєння додайте до них прянощі: чебрець, базилік, запашний перець, імбир, м’яту.

Що пити

Перед початком розговіння можна випити аперитив: келих хорошого червоного вина або 30 г горілки. Не варто отруювати очищений організм алкоголем.

Під час застілля не треба пити воду, компоти і, тим більше, солодку газовану воду. Несолодку теж не пийте. Бульбашки будуть дратувати шлунок, кишечник, що призведе до здуття і метеоризму. Чай, каву і воду можна пити після їжі хвилин через 15-20.

Вихід з посту не обмежується одним днем. Чим довше тривало утримання від важких продуктів, тим більш плавним повинен бути перехід до звичайного харчування. У наступні два тижні поступово вводите в раціон м’ясо. Не переїдайте. Зайва їжа викликає загальмованість, сонливість, лінь. Вставайте з-за столу, як втім і завжди, з почуттям легкого голоду.

Крім постів – суворих і несуворих – є ще один спосіб оздоровитися і схуднути водночас – інтервальне голодування.