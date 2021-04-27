Співвласник найбільшого вантажного порту України ТІС Андрій Ставніцер розкрив подробиці свого нового стартапу, перед яким ставить амбітну мету оздоровити українців.

В інтерв’ю, опублікованому в квітневому номері Forbes, Ставніцер ділився планами покинути пост СЕО порту і зосередитися на розвитку нових проектів.

Сервіс із підбору та адресної доставки нутрієнтів MetaMe був представлений з них першим.

Зараз на сайті metame.life триває прийом заявок від охочих стати володарями підписки на здоров’я.

Після запуску сервісу передплатникам запропонують пройти детальне анкетування і здати аналіз крові.

Читайте Що можна їсти у Страсний тиждень 2021

На основі цих даних алгоритм, розроблений на базі новітніх наукових досліджень, складе персоніфіковану систему мінералів, нутрієнтів і біологічно активних добавок.

MetaMe не береться підміняти медицину, йдеться про підтримку гарного самопочуття, зміцнення імунітету і насичення організму необхідними йому ресурсами.

Нутрієнти зміцнять імунітет, нормалізують сон, поліпшать стан волосся і шкіри, додадуть енергії, за необхідності посприяють схудненню.

Проект консультує міжнародна команда нутриціологів та імунологів під управлінням кандидата медичних наук Олексія Башкирцева.

Щоб позбавити користувачів необхідності шукати в аптеках необхідні препарати, MetaMe буде доставляти їх додому.

Зручна упаковка зі зрозумілою інструкцією допоможе не пропускати прийоми, не витрачати час на запам’ятовування порядку прийому різних ліків. Раз в кілька місяців сервіс нагадуватиме пройти повторне тестування, знову здати аналізи, і запропонує скорегувати підписку.

Свої показники учасники MetaMe зможуть відстежувати через сайт і мобільний додаток.

– Наша амбітна мрія – здорова нація. Здорова в багатьох сенсах – активна, життєрадісна, мотивована робити щось корисне, – пояснює інвестор MetaMe Андрій Ставніцер.

За попередніми оцінками, підписка на сервіс коштуватиме не більше 2000 гривень на місяць, щоб зробити превентивну медицину доступною для середнього класу України.

У майбутньому команда стартапу сподівається залучити міжнародну аудиторію.

Як відомо, Андрій Ставніцер – український бізнесмен, співвласник і генеральний директор найбільшого українського порту ТІС, також співвласник зернового терміналу Нептун, побудованого в партнерстві з американською корпорацією Cargill, і партнер інвестиційної компанії SD Capital.

Влітку 2020 року Ставніцер повідомив про те, що його компанії вдалося залучити в свій бізнес світового гіганта, компанію DP World – придбання 51% в капіталі одного і терміналів ТІС визнано найбільшою інвестиційною угодою 2020 року.

Як локдаун змінив харчові звички українців

Локдаун вносить серйозні корективи в наше харчування.

Якщо раніше можна було перекусити в кафе або в офісних їдальнях, то тепер вони зачинені. Щоб не померти від голоду — кожен шукає свій метод.